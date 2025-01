« De faux intellectuels » : Emmanuel Macron s’en prend à Kemi Seba, Nathalie Yamb et Cie

Emmanuel Macron n’a visiblement pas un faible pour le panafricanisme en vogue sur le continent africain. Lors de la conférence des ambassadeurs de France qui se tient à Paris, le locataire de l’Élysée s’en est pris à ses figures qu’il traite de « faux intellectuels » à la solde de la Russie et d’autres puissances. « Dans un continent dont 75% (de la population) à moins de 25 ans, le dialogue avec l’Afrique ne peut pas être l’otage d’un panafricanisme de bon aloi contemporain, qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial (avec) des soutiens qui sont d’ailleurs les impérialistes d’aujourd’hui. Cette combination de faux intellectuels, manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d’une jeunesse et des intérêts de la Russie ou d’autres en Afrique, soyons lucides, nous n’y cédons pas. Dans ce contexte, non, la France n’est pas en recul en Afrique » a déclaré Emmanuel Macron. Le locataire de l'Élysée s’en prend certainement à Kemi Seba , Nathalie Yamb et autres Franklin Nyamsi, sans les nommer.