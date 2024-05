Dakar : Une nounou arrêtée pour abus sexuels sur un bébé de 11 mois

En détention préventive depuis 2022 pour "pédophilie et attouchement sur un bébé de 11 mois", la nounou N. S. Faye, âgée de 25 ans a été jugée hier mardi, par la Chambre criminelle de Dakar. Elle risque 10 ans de réclusion criminelle. À en croire L'Observateur, le bébé A. Ndiaye âgé seulement de 11 mois a été transformé en un objet sexuel. Attraite à la barre du tribunal de Dakar, l'accusée a avoué, sans ambages les faits qui lui sont reprochés. « Je suis sortie de la douche avec une serviette nouée autour de la taille. J'ai posé le petit sur ma poitrine pour le bercer. J'étais presque nue. En un moment, j'ai commencé à lui faire des attouchements. Je le frottais contre mes seins et mon sexe (...)». Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regrette », a-t-elle déclaré. Les actes pédophiles de la nounou ont été découverts grâce à des caméras de surveillance installées par le père de l'enfant. « Après que les voisins m'ont interpellé sur son comportement suspicieux avec mon fils, j'ai décidé d'installer des caméras dans la maison. Je la surveillais, depuis mon téléphone portable », a confié le papa d'A. Ndiaye. C'est ainsi qu'il est tombé, un jour, sur une scène où la nourrice faisait des attouchements à son fils. « Je n'aurais jamais cru qu'elle pouvait faire une chose pareille », a-t-il déploré. Le procureur de la République a requis 10 ans de réclusion criminelle contre la mise en cause. L'affaire est mise en délibéré. Elle sera vidée le 21 mai prochain.