Dakar, Mecque, Marrakech… Le planning de la "nouvelle vie" de Macky Sall

Le 2 avril, Macky Sall termine son deuxième et dernier mandat à la tête du Sénégal. Après sa passation de service avec Bassirou Diomaye Faye, le président sortant va entamer une nouvelle vie, loin du Sénégal. En effet, dans la foulée, Macky Sall va quitter Dakar. Attendu au Maroc où il entretient de bonnes relations avec les hautes autorités, le futur ex-président du Sénégal va cependant faire un petit passage à la Mecque. Selon les informations de Jeune Afrique, Macky Sall va effectuer la Oumra dans ce lieu saint de l'Islam en Arabie Saoudite avant d'aller vivre au Maroc, à Marrakech. Dans cette ville marocaine, Macky Sall a déjà acquis une villa, où il vivra avec son épouse Marième Faye Sall. C'est à partir de Marrakech qu'il occupera ses nouvelles fonctions d'Envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la planète). Ce ne sera pas la seule occupation de Macky Sall puisqu'il compte également œuvrer pour la fondation qu’il a récemment créée : la Fondation Macky Sall pour la paix, le dialogue et le développement, qui sera à Dakar.