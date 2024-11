Dak’art: Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux défunts pionniers

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu, jeudi, à Dakar, un vibrant hommage aux ”défunts artistes qui ont marqué de par leurs empreintes indélébiles, l’organisation de la biennale de l’art africain contemporain”, communément appelée Dak’art. ”Et comment, à ce moment de mon propos, ne pas prendre le risque de parcourir le travail des souvenirs vivaces de la Biennale de Dakar, saluer les silhouettes d’amis passés dans notre monde, mais dont les souvenirs, les sourires et les traits de génie ont façonné en quelque sorte l’esprit du Dak’art”, a-t-il déclaré, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 15e édition de la biennale. Revenant sur ces artistes de renom, le chef de l’Etat a cité, entre autres, Issa Samb dit ”Joe Ouakam”, Souleymane Keita, Alpha Sow, Yacine Ndiaye, Djiby Ndiaye, Moustapha Dimé, Amadou Sow et Ndary Lo. ”A tous, je dis au nom de la République reconnaissante, nous ne vous oublierons jamais”, a-t-il témoigné. Le président de la République a aussi salué le choix des organisateurs de cette édition de rendre hommage à ”deux artistes plasticiens talentueux, Anta Germaine Gaye, spécialiste reconnue de la peinture sous verre, et au défunt artiste Mohamadou Ndoye Dout’s décédé en juin 2023 à l’âge de 50 ans”. ”Dout’s, rappelé si jeune il y a un an auprès du Seigneur, s’est particulièrement distingué au sein de la communauté par des actes de bienveillance et de solidarité, notamment la construction de salles de classe et la fourniture d’équipements et de consommables à des établissements de santé, entre autres”, a-t-il relevé. ”Quant à Anta Germaine Gaye, son sourire éclatant et bienveillant rassure et réconforte, autant que son immense talent mis au service d’une technique picturale. Professeure d’éducation artistique, elle exerce avec amour son métier, elle a éveillé nos sens par la qualité méticuleuse de ses œuvres”, a ajouté le chef de l’Etat. Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs salué la participation de tous les créateurs à cette 15e édition de la biennale, les 129 artistes du programme officiel unique comprenant les trois pavillons nationaux et ceux de la manifestation OFF qui étendent les limites géographiques de la Biennale au-delà du Dakar”. ”Votre présence fraternelle constitue une illustration de la vocation internationale de la Biennale de Dakar” a-t-il formulé à leur endroit. A ce propos, il a adressé ses ”vives félicitations” aux membres du comité d’organisation, ainsi qu’à ”tous ceux qui, dans l’anonymat des coulisses, et dans des conditions parfois extrêmes, déploient des efforts incommensurables jour et nuit pour que la Biennale de Dakar conserve son lustre et rayonne encore davantage”. Côté animation, outre la musique capverdienne et américaine, le metteur en scène sénégalais Madiaw Ndiaye a présenté une pièce inspirée du thème général de la Biennale de Dakar ”The Wake, l’éveil, le sillage ou encore Xallu wi en wolof.