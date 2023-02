Dahra Djoloff : Un abri provisoire ravagé par un violent incendie

Un violent incendie, qui s'est déclaré avant hier mercredi vers dix huit heures à l'école élémentaire Trois Wagons, sise dans la commune de Dahra, a entièrement réduit en cendres un abri provisoire de l'établissement. Les dégâts matériels sont énormes : quinze tables bancs et deux chaises ont été emportées par les flammes. Alertés, les riverains ont réussi à maîtriser le feu après une dizaine de minutes de lutte. La cause de l'incendie reste toujours inconnue, selon le directeur de l'école Trois Wagons, Doudou Gningue. Ce dernier sollicite la construction de salles de classes pour mettre fin aux abris provisoires dans son école. Construite depuis 2014, l'école élémentaire, Trois Wagons, compte sept classes physiques et trois abris provisoires.