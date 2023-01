Dahra Djoloff : Les élèves du lycée docteur Daouda Sow décrètent une grève 72 heures pour exiger le report du calendrier des compositions

Le déroulement des enseignements apprentissages a été perturbé ce lundi dans toute la commune de Dahra dans les cycles moyens secondaires. Et pour cause, les élèves du lycée docteur Daouda Sow ont décrété une grève de 72 heures pour réclamer le report du calendrier des compositions du premier semestre pour leur permettre de mener des révisions. Selon les potaches, la date choisie pour les compositions est si proche qu'ils n'ont pas assez de temps pour se préparer. Après avoir tourné le dos à leurs salles de classe, ils sont allés déloger les élèves des autres collèges et lycées de la ville paralysant du coup le fonctionnement du système éducatif.