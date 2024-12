DPG de Ousmane Sonko : les derniers réglages

L'Assemblée nationale se prépare à accueillir le Premier ministre, Oumane Sonko. Ce dernier y est attendu vendredi prochain, 27 décembre, pour décliner sa Déclaration de politique générale (DPG). Les Échos rapporte que le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé une rencontre, réunissant l'administration et la sécurité, dans le cadre des préparatifs du rendez-vous. «Zéro couac» À l'occasion, reprend le journal, «[l’ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens] a insisté particulièrement dans sa communication sur les aspects organisationnels, logistiques et médiatiques. El Malick Ndiaye a donné des instructions fermes pour garantir une organisation impeccable». Sur place, des membres du cabinet du Premier ministre ont procédé à un «test technique» et «visité les différentes sections de l’hémicycle», renseigne la source.