DG arrêtés pour blanchiment d’argent : la traque se poursuit, le patron de DG-OIL en fuite en Guinée

L’affaire de la plainte du DG des Impôts et Domaines pour fraude fiscale et détournement de deniers publics connait un nouveau rebondissement. L’ex-directeur général de la société Fs Oil, Daouda Gaye, et Mamadou Bâ, gérant de Fs Oil, ont été arrêtés avant d’être mis à la disposition du procureur de la République. Sekou Fofana, qui a repris DG-OIL est en fuite en Guinée. Un mandat d’arrêt international sera lancé contre lui pour son rapatriement au Sénégal, rapporte Le Témoin; La société Fs Oil spécialisée dans la vente de carburant doit environ un milliard de FCFA de dette fiscale au Trésor public. Pour recouvrer la somme, Abdoulaye Diagne, Dg de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid), a porté plainte contre l’ancien et l’actuel Dg. La société Fs Oil, dirigée tour à tour par Daouda Gaye et Sékou Fofana, n’a pas libéré 412 264 516 FCfa représentant des impôts, droits et taxes à verser au Trésor public. Daouda Gaye et Sékou Fofana sont accusé d’avoir vidé les comptes de la société. Pire, ils se permettaient d’émettre des chèques sans provision pour la Dgid». Daouda Gaye qui a dirigé la boîte de 2019 à 2020, déclare avoir laissé à son départ une dette fiscale de 51 millions FCfa. Il poursuit et révèle que c’est sous le magistère de Sékou Fofana que les arriérés d’impôts se sont cumulés jusqu’à 412 264 516 FCfa. Mamadou Bâ, Dg de la société Fs Oil qui avait un délai de 10 jours pour régler la dette fiscale de 513 427 617 Fcfa, n’a pas respecté ses engagements. Patron de la société spécialisée dans la commercialisation de carburant, il a également usé de la même méthode que ses prédécesseurs : vider les comptes de la société et émettre des chèques sans provision.