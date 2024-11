DÉCÈS DE SAMBA MBALLO, DIT « BATHIE », MEMBRE DU GROUPE GELONGAL

Le groupe Gelongal vient de perdre l’un de ses membres emblématiques, Samba Mballo, dit « Bathie », décédé ce dimanche 10 novembre à Dakar. Cette nouvelle plonge le monde de la musique sénégalaise et celui du Fouladou dans la consternation. Pour rappel, Gelongal a été fondé en 1992 par trois frères – Moussa, Samba et Papis Mballo – originaires de Basse-Casamance. Le groupe a su s’imposer sur la scène musicale sénégalaise, mais aussi africaine et mondiale, grâce à son style unique et à son engagement artistique. Au départ, jusqu’en 1996, Gelongal se consacre principalement à la danse, explorant des genres tels que le hip-hop, le funk et le breakdance. Ce n’est qu’après cette période qu’ils se tournent vers la musique, notamment en créant un rap africain teinté de chants traditionnels et de rythmes Pulaar (peul). En 2012, le groupe a été couronné lors des Kora Awards, où il a remporté le prix du « Meilleur Réalisateur Africain de Vidéo Clip ». En parallèle de sa carrière musicale, Gelongal a également développé une activité de production, réalisant de nombreux vidéoclips, documentaires et courts-métrages. Le groupe, véritable collectif multidisciplinaire, s’est distingué dans divers domaines artistiques tels que la musique, l’image, la photographie, l’infographie, ainsi que le cinéma, en réalisant à la fois des courts et longs-métrages.