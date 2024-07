Conseils des ministres : Outhmane Diagne, Ngounda Mboup, Mame Gor Ngom et 79 autres fonctionnaires nommés En conseil des ministres ce jeudi 18 juillet 2024, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a signé plusieurs décrets de nomination.

En conseil des ministres ce jeudi 18 juillet 2024, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a signé plusieurs décrets de nomination. Ainsi, le journaliste Mame Gor Ngom, le constitutionnaliste Ngouda Mboup et le militant de Pastef, Outhmane Diagne viennent d’être promus DG et PCA. Titulaire d’une maîtrise en communication, l’ancien Rédacteur en Chef de la Tribune et d’Africa Check, Mame Gor Ngom a été nommé Directeur général du Bureau de l’information et de la communication du gouvernement (Bic-Gouv), renseigne le communiqué du conseil des ministres. Au même moment, l’enseignant chercheur en Droit constitutionnel Ngouda Mboup prend les rênes du conseil d’administration du port autonome de Dakar en remplacement de l’ex maire des Parcelles assainies, Moussa Sy. Outhmane Diagne, quant à lui, hérite de la présidence du conseil d’administration du Fonds d’entretien routier autonome (Fera). AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES, Le Président de la République a pris les décisions suivantes : PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 1. Monsieur Cheikh Ahmed Bamba DIAGNE, Enseignant chercheur, maître de conférences à l’UCAD, est nommé Secrétaire Permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS- PETROGAZ), en remplacement de Monsieur Malick SALL ; PRIMATURE 2. Monsieur Mor FALL, Inspecteur général d’Etat, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine DIALLO ; 3. Monsieur Mame Gor NGOM, titulaire d’une maîtrise en communication, est nommé Directeur général du Bureau de l’Information et de la Communication du gouvernement (BIC-GOUV) ; 4. Monsieur Birom Holo BA, titulaire d’un doctorat en optimisation et sûreté des systèmes, est nommé Chef du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes. Au total, 81 cadres ont été nommés.