Conseils départementaux : Macky Sall gonfle les indemnités avant de partir

Le Président sortant, Macky Sall, ne s’est pas limité durant les derniers jours de sa présidence à procéder à des nominations stratégiques dans la Justice et à élargir la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques, entre autres mesures controversées. Source A annonce un autre décret de l’ancien chef de l’État qui risque de faire jaser. «Il a procédé à l’augmentation des indemnités de session des membres des Conseils départementaux», rapporte le journal, précisant que le montant initial a connu une hausse de 10 000 francs CFA, passant à 60 000. En plus, révèle le quotidien d’information, «les indemnités de transport des conseillers départementaux sont passées du simple au double» et «au niveau des cabinets des présidents des Conseils départementaux, les montants destinés au carburant ont flambé à coup de millions». Et ce n’est pas tout. Car Source A informe que «pour la première fois, des indemnités ont été attribuées aux receveurs des collectivités territoriales» à la faveur du décret de Macky Sall.