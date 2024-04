Conseil des ministres : Sonko annonce la tenue d’un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024

Dans sa communication, le Premier Ministre, Ousmane Sonko a fait part au président de la République de la démarche d’élaboration du plan d’action du Gouvernement. A cette fin, chaque ministère devra lui soumettre sous huitaine un plan sectoriel. Ainsi, conformément aux instructions du chef de l’Etat, le Premier ministre a annoncé la tenue d’un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024. - un Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024 ; - un Conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024 ; - un Conseil interministériel consacré à la préparation de l’hivernage ; - un Conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours ; - une réunion interministérielle de suivi des engagements du Gouvernement dans le cadre de la préparation du pèlerinage à la Mecque, édition 2024. Enfin, le ministre du Travail de l’Emploi et des Relations avec les Institutions a fait une communication sur les préparatifs de la fête du travail 2024.