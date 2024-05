1er Mai : « Que le travail de chacun soit toujours valorisé et récompensé », El Malick Ndiaye

Le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens a exprimé ses meilleurs vœux aux travailleurs à l’occasion de la célébration de la fête du travail. El Malick Ndiaye, sur X ce mercredi, a souligné l’importance de cette journée dédiée à la reconnaissance du travail et à l’appréciation du rôle de chaque individu dans la construction et le progrès de la société. Le ministre a également exprimé son souhait que le travail de chacun soit toujours valorisé et récompensé à sa juste mesure. Souhaitant à tous les travailleurs une bonne fête du travail, le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens espère que cette journée soit synonyme de repos bien mérité et de satisfaction pour les réalisations accomplies.