Conseil constitutionnel : Les candidats recalés appellent à des réformes institutionnelles

Le Front Démocratique pour une Élection Inclusive (FDPEI) exprime mardi dans une déclaration une profonde préoccupation concernant l’intégrité du processus électoral au Sénégal en vue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Le Conseil constitutionnel est pointé du doigt pour avoir compromis l’équité et la transparence de l’élection en invalidant arbitrairement plusieurs candidatures. Ces actions sont perçues comme des tentatives délibérées de manipulation et de sabotage du processus démocratique. La déclaration souligne plusieurs exemples de ce qu’elle considère comme des manquements graves de la part du Conseil constitutionnel, allant de l’élimination injustifiée de candidats à la manipulation des parrainages et à des décisions incohérentes. Ces actions, souligne le Front, ont suscité des accusations de corruption et ont profondément ébranlé la confiance des Sénégalais dans le processus électoral. Le FDPEI appelle à des réformes institutionnelles visant à garantir l’indépendance et la responsabilité du Conseil constitutionnel, afin d’éviter qu’il ne détienne un pouvoir absolu et non contestable. De plus, il est souligné que le Front continuera à œuvrer pour la préservation de l’État de droit, de la démocratie et du droit à des élections inclusives au Sénégal. Entre autres, la déclaration met en lumière les différentes positions prises par les membres du Front en ce qui concerne leur participation à l’élection présidentielle, allant du boycott à la collaboration avec d’autres coalitions. Malgré ces divergences, le Front s’engage à maintenir l’unité dans la lutte pour la démocratie et à poursuivre son combat pour la préservation des valeurs démocratiques au-delà du 24 mars. In fine, le Front réaffirme son engagement envers la protection et le salut du Sénégal, soulignant que la mission de défendre les principes démocratiques devrait être la priorité absolue pour tous les acteurs politiques.