Conférence annuelle de la chine sur l’arachide: Le COSEC expose les atouts du marché sénégalais

Sur invitation de la Chambre de Commerce de la République Populaire de Chine pour l’importation et l’exportation des produits alimentaires, une délégation sénégalaise a assisté, du 2 au 4 septembre 2019 à Weihai (Province de Shandong), à la Conférence Annuelle de la Chine sur l’arachide. Une occasion pour elle de vanter l’efficacité de nos producteurs et la bonne santé de notre production arachidière mais sur surtout les atouts du marché sénégalais.







«L’arachide est la principale production agricole au Sénégal avec plus d’un million quatre cent mille (1 400 000) tonnes en 2018. Selon des chiffres de 2016, quatre cent quatre-vingt mille (480 000) familles et environ quatre millions (4 000 000) de personnes interviennent dans l’activité de l’arachide au Sénégal. En plus de la consommation locale à l’état brute et de la transformation, l’exportation en produits bruts ou transformés est aussi un segment important dans la chaîne de valeurs arachidière. En 2018, deux cent mille (200 0000) tonnes d’arachides ont été exportés vers la Chine», a présenté Mamadou Ndione qui a pris part à la conférence annuelle de la Chine sur l’arachide. Mieux poursuit le Dg du COSEC: «Le Sénégal offre toutes les commodités pour les exportations. En plus de nos atouts maritimes et portuaires qui font que tous les grands armateurs passent par le Sénégal, notre système douanier est performant et de plus en plus dématérialisé sans compter que notre système bancaire est efficace et garantit la célérité dans les transactions internationales». Avant d’informer les investisseurs étrangers qu’un tel environnement a permis aux acteurs de la filière arachidière de doubler la production en en six ans au Sénégal entre 2012 et 2018. D’ailleurs, souligne-t-il, «l’ambition du PSE est dans la restructuration de cette filière pour augmenter sa contribution à l’émergence du pays».







Sur le même régistre, M. Ndione renseigne que «le COSEC travaille actuellement avec COPEGA et avec tous les acteurs sur des solutions avantageuses pour nos Chargeurs exportateurs d’arachides bruts et transformés à l’instar de ce qui a été fait pour la filière anacarde dont les exportations ont été multipliées par mille en deux ans». «Ensemble et en synergie, nous gagnerons en efficience conformément aux options du Chef de l’État Son Excellence Monsieur Macky Sall. Et cette Conférence qui a réuni plusieurs pays du Monde a permis au Sénégal de marquer sa présence pour s’inscrire encore plus dans une dynamique de conquête plus ardue des marchés chinois et mondial», espère le patron du Conseil sénégalais des chargeurs du Sénégal.







A signaler que la délégation du Sénégal à cette conférence annuelle de la Chine sur l’arachide a été composée de Mamadou Ndione, Dg du COSEC, Mamadou Diallo, Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, Modou Diagne Fada, Dg SONACOS, Amadou Ndiaye, premier conseiller de l’Ambassade du Sénégal en Chine, Habib Thiam, président du Collectif des Producteurs et Exportateurs d’Arachide (COPEGA) et de divers compatriotes exportateurs d’arachides.