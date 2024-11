Condamnation de Moustapha Diakhaté: Madiambal Diagne fustige la presse et les défenseurs des libertés publiques

L'ancien président du groupe parlementaire de Benno bokk Yaakar, Moustapha Diakhaté a été jugé, hier et condamné à deux mois de prison ferme par le Tri­bunal des flagrants délits de Dakar. Les faits qui lui sont reprochés étaient les suivants: "délits d’insultes par le biais d’un système informatique et de discours contraire aux bonnes mœurs». Ce condamnation n'est pas du goût du journaliste Madiambal Diagne qui a réagi sur X en déplorant l’indifférence de la presse et des organisations de défense des droits de l’homme. "Moustapha Diakhate condamné hier à 2 mois de prison fermepour avoir dit que les électeurs de Pastef sont des gens 'alku" en wolof ( perdus, foutus). C'est un non événement dans les éditions du jour des médias et pour les défenseurs des libertés publiques. Reste digne cher ami !", a-t-il réagi sur X.