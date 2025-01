Communiqué du Conseil des ministre : Zahra Iyane Thiam pointe la continuité du PSE

L‘ancien ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, a pointé, mercredi, la continuité du Plan Sénégal Emergent. Ce, après avoir épluché le fond du communiqué du Conseil des ministre lu par la porte-parole du Gouvernement Moustapha Sarré. Texte in extenso J’ai récemment fait remarquer au porte-parole du Gouvernement, lors d’une émission télévisée, que, compte tenu des nombreux constats sur leur style et leur approche de la gouvernance, il n’y avait aucune rupture. Au contraire, nous étions dans la continuité avec une application stricte du PSE, même le communiqué du Conseil des Ministres reste inchangé. Il est donc heureux de noter qu’un effort est fait pour imprimer désormais leur marque, dans la diffusion du communiqué du Conseil des Ministres, conformément aux engagements de rupture, toujours attendus du reste. Cependant, le fond, c’est à dire la gouvernance, demeure l’aspect le plus attendu, et le constat est là, vous persistez toujours dans la continuité. À l’écoute du porte-parole new look de ce jour, il apparaît que nous poursuivons le PSE et qu’il a de beaux jours encore. Il nous parle des décisions du Conseil des ministres, pour renforcer les initiatives telles que les filets sociaux, le Registre National Unique, RNU institutionnalisé par le Gouvernement en 2021, par le décret n°2021-1052 du 2 août 2021, établissant cette base de données comme référence pour la sélection des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Le Fonds de Solidarité Nationale, qui a démarré en 2021, avec un budget de plus d’un milliard de FCFA, pour atteindre 10 milliards de FCFA par la suite. Ces ressources ont été allouées pour soutenir les ménages vulnérables, financer des interventions d’urgence sociale et renforcer divers programmes sociaux, conformément aux objectifs du PSE dans son volet programmes et projets sociaux. Concernant le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz, le COS Petrogaz, de quelle nouvelle composition parle-t-on ? Lors de la DPG, une instruction ferme a été donnée par Ousmane Sonko de gouverner dans la vérité, dire la vérité, donc être transparent. À moins que le porte-parole du Gouvernement ne précise une nouvelle composition, celle du COS Petrogaz n’a pas changé. Aussi bien l’opposition, la société civile d’autres catégories y sont déjà membres, qu’il lui plaise donc de nous préciser la nouveauté dans sa composition. Last but not least, Bassirou Diomaye Faye, nous espérons vivement, dans un souci de transparence, que, malgré la forme interactive, un format numérique téléchargeable sera disponible sur le site du Gouvernement pour les besoins d’archivage. L’histoire mérite d’être racontée à travers le temps.