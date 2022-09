Communication du gouvernement : Macky envoie ses ministres sur les réseaux sociaux

La Communication a toujours été un talon d'Achille du régime de Macky Sall. Ainsi ce dernier veut rectifier le tir avec ce nouveau gouvernement. Ce mercredi, lors du premier Conseil des ministres, il a demandé à l'équipe dirigée par Amadou Ba de "clarifier au quotidien l’action de l’Etat devant les populations ou à travers les médias et les réseaux sociaux".



Largement devancé par ses adversaires politiques sur les plateformes numériques, Macky semble avoir une obsession pour ces supports de communication sans intermédiaire. Les réseaux sociaux reviennent sans cesse dans son discours dès qu'il s'agit de la presse ou de la communication en général.



Outre les ministres, le chef lui-même va aller au front pour porter la bonne parole auprès des Sénégalais. "Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la reprise des tournées économiques, des Conseils des ministres délocalisés et des séances d’écoutes et d’échanges avec les forces vives de la nation dans la continuité des rencontres « Jokko ak Macky »", ajoute le communiqué.