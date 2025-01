Collision mortelle entre deux motos Jakarta à Mbirkilane : un mort et deux blessés graves

Un grave accident de la route s’est produit dans le village de Ndiayène Waly, situé dans la commune de Keur Mbouki, département de Mbirkilane. Une collision entre deux motos-taxis Jakarta a coûté la vie à Y. Diop, un chef de famille âgé de 50 ans, et blessé grièvement deux autres personnes. D’après les témoignages recueillis, l’accident s’est produit alors que deux conducteurs de motos Jakarta, transportant des passagers en direction de Keur Mbouki, s’amusaient à faire la course. L’un d’eux a violemment percuté un autre conducteur qui entrait dans le village, transportant son grand frère, Y. Diop. Le choc, d’une rare violence, a été fatal pour Y. Diop, marié et père de famille, qui est décédé sur le coup. Son petit frère, qui conduisait la moto, a subi deux fractures, tandis qu’un passager à bord de l’autre moto a également été grièvement blessé Face à cette tragédie, les populations locales appellent les conducteurs de Jakarta à plus de prudence et de responsabilité, en insistant sur le port du casque et le respect des règles de conduite. Cet accident intervient dans un contexte où l’État a récemment initié des mesures visant à renforcer la sécurité routière, notamment l’immatriculation obligatoire des motos. Cependant, cette décision rencontre des résistances de la part de certains conducteurs. Ce drame relance le débat sur la nécessité de réguler davantage le secteur des motos-taxis Jakarta pour prévenir de tels accidents.