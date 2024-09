Colère des Jakartamen de Tivaoune : Les précisions du maire Diop Sy

Après le cri de cœur des Jakartamen, le maire Diop Sy a balayé en touche les allégations des conducteurs de motos-taxis. Selon lui, les conducteurs en règle ne doivent payer que 1 000 francs CFA, une somme modique destinée à couvrir les frais administratifs. Cependant, il précise que ceux qui ne sont pas en règle refusent d’obtempérer, ce qui est à l’origine des tensions. Le maire a également révélé que certains Jakartamen se voient demander de payer 6 000 francs, voire 20 000 francs, en fonction des irrégularités de leur situation. Pour lui, ces montants sont justifiés par le non-respect des réglementations en vigueur. Interpellé , le secrétaire général départemental du syndicat autonome des conducteurs de motos Jakartas , Omar Diouf Ndiaye pense que c’est tout simplement un mal entendu . Il explique que tous ceux qui sont réguliers payent seulement 1000fcfa . D’après ses propos la quasi-totalité de ces conducteurs sont irréguliers et précise d’ailleurs que dans tout Tivaouane une seule personne est régulière . » Ils sont tous irréguliers et doivent payer 6000fcfa pour les plaques et 20000 FCFA pour les taxes de gamou bien vrai que cette obligation a été tardivement voté par la municipalité . Le maire n’a pas été précis lors de leur dernier rencontre , seuls les frais de la plaque été évoqués lors de cette réunion et non les 20000fcfa . Et ça a créé un mal entendu « . A t’il précise Il dénonce cette révolte de la part des conducteurs de motos taxis et appelle à des concertations entre ses membres et la municipalité.