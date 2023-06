Cohésion nationale : La recommandation de Serigne Mountakha Mbacké

Le khalife général des mourides recommande une lecture collective du Saint Coran le jeudi 15 juin prochain dans les lieux de culte et dans les écoles coraniques du pays. Serigne Mountakha Mbacké a ordonné cette journée de repentance et de dévouement pour solliciter la préservation de la cohésion nationale, a appris Seneweb. Une déclaration a été faite dans ce sens par le Khalife général des mourides et Serigne Modou Khabane Mbacké ibn Serigne Fallou.