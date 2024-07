Classement FIFA : le Sénégal reste 2e en Afrique et descend d’une place au niveau mondial

Le Sénégal conserve la deuxième place en Afrique, mais descend encore d’un rang au niveau mondial, en se positionnant à la 19e place, dans le dernier classement de la FIFA publié, jeudi. Dans le classement mondial de la FIFA publié le 15 février dernier le Sénégal s’était hissé pour la première fois de son histoire à la 17e place mondiale. Il a conservé cette position dans le classement mondial publié le 4 avril dernier, avant de perdre une place, en descendant au 18e rang dans celui publié le 20 juin. L’équipe du Sénégal perd encore une place au niveau mondial, en allant se loger à la 19e position. Le Sénégal a fait match nul (1-1) avec la République démocratique du Congo (RDC), lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 6 juin dernier à Dakar. Les Lions du Sénégal ont battu, 1-0, les Mauritaniens, lors de la 4e journée jouée trois jours plus tard, à Nouakchott. Les Lions de l’Atlas occupent toujours la première place du classement africain, mais perdent aussi leur 12e rang mondial pour descendre à la 14e position. Le classement africain pour les 10 premières places reste inchangé. Le Sénégal devance toujours l’Egypte et la Côte d’Ivoire qui sont troisième et quatrième en Afrique. Les Egyptiens gardent leur 36e place mondiale tandis que les Ivoiriens ont perdu une place, passant du 37e au 38e rang. La Nigéria, la Tunisie et l’Algérie occupent les cinquième, sixième et septième places africaines. Toutefois, les Nigérians, 39e mondial ont reculé d’un rang. De même que les Algériens qui ont quitté la 44e place pour la 46e. Les Tunisiens eux conservent leur 41e position mondiale. Les huitième, neuvième et dixième place sont occupées respectivement par le Cameroun, le Mali et l’Afrique du Sud. A l’exception des Sud-Africains qui ont gagné deux place dans le classement mondial, quittant la 59e place pour la 57e., les Camerounais, 51e ont perdu deux rangs et les Maliens, 53e, trois places. Le classement mondial est toujours dominé par l’Argentine (vainqueur de la Copa America 2024) et la France, qui sont respectivement première et deuxième. L’Espagne récemment vainqueur du Championnat d’Europe de football 2024 a repris la troisième place du classement à la Belgique, actuellement sixième. L’Angleterre finaliste de l’Euro 2024 quatrième, a gagné une place. Le prochain classement de la FIFA est prévu le 19 septembre 2024.