Classement FIFA : Le Sénégal perd deux places

Après une place perdue en juillet dernier, le Sénégal perd encore deux places sur le classement FIFA publié ce jeudi 19 septembre. Les Lions de la Téranga se retrouvent désormais à la 21e place. Le Sénégal paie-t-il sa contre performance face au Burkina Faso au Stade Abdoulaye Wade le 6 septembre dernier ? Lors du classement FIFA publié 2 semaines plus tard, l'équipe d'Aliou Cissé a perdu 2 points et se retrouve devancé par l'Iran et le Danemark. Sur le continent africain, le Sénégal reste toujours 2e, derrière le Maroc (14e mondial). L'Egypte est 3e, devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre.