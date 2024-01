Choléra en Zambie: plus de 500 morts, rentrée scolaire repoussée

Une épidémie de choléra a déjà fait plus de 500 morts en Zambie, contraignant mercredi les autorités de ce pays d'Afrique australe à repousser une nouvelle fois la rentrée scolaire. La rentrée des classes était initialement prévue le 8 janvier mais la semaine dernière le gouvernement l'avait une première fois repoussée au 29 janvier. Et mercredi, il l'a encore reportée au 12 février en raison du nombre croissant de cas de choléra. L'annonce a été faite par le ministre de l'Education Douglas Syakalima lors d'une conférence de presse dans la capitale Lusaka, épicentre de l'épidémie. Le choléra est une forme aiguë de diarrhée qui peut tuer en quelques heures et se transmet par de l'eau ou de la nourriture contaminées. Selon la ministre de la Santé Sylvia Masebo, le bilan total s'élève depuis octobre à 518 morts dont six ces dernières 24 heures. Mi-janvier, la Zambie avait reçu de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) un premier lot de plus d'un million de doses orales de vaccins contre le choléra.