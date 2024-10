"Chèques du trésor falsifiés" : trois nouvelles arrestations

L'affaire connait un gros rebondissement. Six personnes, au total, ont été arrêtées suite au démantèlement d'une vaste fraude "de chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration" au Port autonome de Dakar (PAD). Libération annonce trois nouvelles arrestations après les deux premières dont un transitaire signalées fin septembre. Les derniers mis en cause sont tombés, avance le journal, "après une plainte du payeur général, Mame Diama Diouf". Ils ont été appréhendés par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Parallèlement à la DIC, la Douane a aussi ouvert une enquête. Les soldats de l'économie chiffrent le carnage à 8 milliards de francs CFA.