Cheikh Oumar Diagne : « Quand le croyant craint Allah, il ne pourra plus ressentir la peur envers autre que Lui… »

Critiqué de tous bords suite à des propos, sans doute sortis de leurs contextes, mal interprétés, Cheikh Oumar Diagne s’est fendu d’un post sur sa page Facebook. Le ministre conseiller, directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, s’en remet à Dieu. D’après Cheikh Oumar Diagne, « le JUB-JUBAL-JUBBANTI est une recommandation divine; il exige du courage, de l’abnégation et de la hauteur. Quand le croyant craint Allah, il ne pourra plus ressentir la peur envers autre que Lui; Il te suffit en tout« . « Merci aux amis, qu’Allah apaise les cœurs et nous accorde le salut le pardon. N’oubliez pas de lire et de méditer la sourate Kahf en ce jour béni, dans ce mois béni et sur cette terre bénie« , exhorte-t-il.