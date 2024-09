Cheikh I. Sall sur l'immigration : "C'est un phénomène qui est en train de nous vider de notre jeunesse"

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a exprimé toute sa désolation face à l'émigration qui engloutit beaucoup de vies. "C'est un phénomène extrêmement grave et complexe et pour lequel on n'arrive pas encore à trouver la bonne solution. Parce qu'on a fait beaucoup de séances de sensibilisation. On a impliqué les imams, les conseils de quartier et tout le monde s'y est mis. Mais, malheureusement, à présent, c'est comme si le phénomène s'est accéléré. Pour ce qui concerne les causes, personne ne peut vous dire de manière péremptoire ce qui en est la cause. Pour certains cas, c'est une question de chômage, mais pour d'autres, il s'agit de capitaines pirogue, des gens qui ont un travail, des responsables qui ont de quoi gérer leur famille, mais qui abandonnent tout pour embarquer dans ces pirogues de fortune pour aller en Europe", s'est-il désolé. L'édile de Mbour de poursuivre : "Mais ce qu'il faut constater, c'est que c'est un phénomène qui est en train de nous vider de notre jeunesse. Dans mon quartier Tefess, les capitaines n'ont plus de bras pour équiper leurs pirogues et aller à la pêche. Et ça, ça risque d'avoir des répercussions extrêmement dangereuses en ce qui concerne la pêche artisanale. Ce sera un cercle vicieux, si on n'arrive pas à stopper ce phénomène. Je pense que c'est toute la communauté qui doit s'y mettre pour que ce phénomène soit stoppé le plus rapidement possible."