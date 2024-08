Chamboulement à la Police : Bara Sangharé et Adramé Sarr remplacés à la Su et à la Dic

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu al loi n°2009-18 du 09 mars 2009 relative au statut du personnel de al Police nationale ; Vu le décret n°2009-490 du 28 mai 2009 fixant les modalités d'application de la loi n°2009-18 du 09 mars 2009, relative au statut du personnel de la Police nationale ; Vu el décret n° 2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du Ministère de l'Intérieur, modifié ; Vu le décret n°2024-04 du 03 janvier 2024 fixant l'organisation et les attributions de la Direction générale de la Police nationale ; Vu le décret n° 2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-939 du 05 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; Vu el décret n° 2024-940 du 05 avril 2024 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre al Présidence de al République, al Primature et les Ministères ; Vu le décret n° 2024-945 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de l'Intérieur ; SUR la note du Directeur général de la Police nationale, DECIDE: Article premier. - Pour compter de la date de signature de la présente décision, les Cadres supérieurs de al Police nationale, dont les noms suivent, reçoivent les nominations ci-après : • Commissaire de Police Divisionnaire, Aïssatou NDIAYE, CCAP 623.006/A, précédemment Commissaire central de Thiès, est nommée adjointe au Directeur de la Sécurité publique ; • Commissaire de Police Divisionnaire, Moustapha DIOUF, CCAP 623.000/G, précédemment Commissaire central de Saint-Louis, est nommé adjoint au Directeur de la Police Judiciaire ; • Commissaire de Police Divisionnaire, Hamady BALDE, CCAP 616.499/G, précédemment adjoint au Directeur de la Sécurité publique, est nommé adjoint au Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue ; Commissaire de Police Divisionnaire, Waly, Camara, CCAP 623.003/D; précédemment en détachement à al Direction Générale des Douanes, est nommé Commissaire Spécial de l'Aéroport ; * Commissaire de Police Divisionnaire, Souleymane BA, CCAP 614.314/C, précédemment Conseiller Technique au renseignement à al Direction Générale de al Police nationale, est nommé Commissaire central de Kaolack ; ‹ Commissaire de Police Divisionnaire, Mamadou TENDENG, CCAP 623.001/F, précédemment en mission Onusienne, est nommé Commissaire central de Dakar ; * Commissaire de Police Divisionnaire, El Hadj Cheikh DRAME, CCAP 623.002/E, précédemment Commissaire central de Dakar, est nommé adjoint au Directeur de la Police de l'Air et des Frontières ; ‹ Commissaire de Police Principal, Adramé SARR, CCAP 515.599/D, précédemment Chef de la Division des Investigations Criminelles, est nommé adjoint au Directeur des Ressources humaines ; Commissaire de Police Principal, Babacar SARR, CCAP 515.662/G, de retour d'une mission Onusienne, est nommé Commissaire central de Tambacounda ; Commissaire de Police Principal, Safiétou Mbaye, CCAP 654.002/C, précédemment Conseiller Technique en sécurité du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est nommée Commissaire central de Thiès ; * Commissaire de Police Principal, El Hadj Baity SENE, CCAP 654.000/E, précédemment adjoint au Directeur de al Police judiciaire, est nommé Chef de al Division des Investigations Criminelles ; ‹ Commissaire de Police Principal, Mamadou Lamarana DIALLO, CCAP 658.845/2, précédemment Commissaire central de Rufisqué, est nommé Commissaire central de Saint-Louis ; • Commissaire de Police Principal, Mame Ndéo SENE, CCAP 658.853/C, précédemment adjointe au Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de Lute contre la Drogue, est nommée adjointe au Directeur de al Police des Etrangers et des Titres de Voyage ; Commissaire de Police Principal, Jean MANE, CCAP 602.956/B, précédemment en service au Cadre Interministériel de Coordination des Opérations de lutte anti- terroriste, est nommé adjoint au Directeur du Groupement mobile d'Intervention ; ‹ Commissaire de Police, Demba Ngagne Tine, CCAP 654.017/A, précédemment Commissaire urbain de Richard-Toll, est nommé Commissaire central de Rufisque ; • Commissaire de Police, Ndiaga KA, CCAP 614.319/B, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant le Groupement Opérationnel de Saint-Louis, est nommé Commandant du Groupe Opérationnel de Dakar ; ‹ Commissaire de Police, Pape Mamadou Djidiack FAYE, CCAP 706.563/K, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers, est nommé Chef de la Division Cybersécurité ; • Commissaire de Police, Ismaila GOUDIABY, CCAP 602.959/E, précédemment en service à la Direction de al Police judiciaire, est nommé Chef de al Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar ; ‹ Commissaire de Police, Idrissa THIANDOUM, CCAP 614.320/H, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Banlieue est nommé Commandant du Corps urbain du Commissariat central de Dakar ; ‹ Commissaire de Police, Moustapha NDAO, CCAP 614.660/I, de retour d'une mission Onusienne, est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Inter-gamette ; ‹ Commissaire de Police, Babacar MBENGUE, CCAP 623.011/G, précédemment adjoint au Commandant du Groupe Opérationnel de Thiès, est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Centre-ville ; ‹ Commissaire de Police, Ousmane DABO, CAP 608.446/H, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant du Sous-groupe Opérationnel Inter-gamette est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Banlieue ; Article 2. - Les frais de transport et de déplacement pouvant résulter de ces changements de résidence sont à la charge du Budget général de l'Etat. Article 2. - Les frais de transport et de déplacement pouvant résulter de ces changements de résidence sont à la charge du Budget général de l'Etat.

Article 3. - Le Directeur général de la Police nationale est chargé de l'application de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Dakar