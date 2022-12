Céline Dion, atteinte d'un "trouble neurologique"

Céline Dion a révélé jeudi sur son compte Instagram souffrir d'un "trouble neurologique très rare", qui la contraint une nouvelle fois à reporter des concerts de sa tournée "Courage World Tour" en Europe. Visiblement émue dans le message vidéo posté sur son compte, la star québécoise a expliqué qu'elle "éprouve des problèmes de santé depuis longtemps". "Récemment, j'ai été diagnostiqué avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais +stiff-person syndrome+", a-t-elle détaillé. Ce trouble, qui se caractérise notamment par une rigidité musculaire progressive, entraîne chez Céline Dion des difficultés à marcher et l'empêche d'"utiliser (ses) cordes vocales" comme elle le souhaiterait, a détaillé la chanteuse. "Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février", poursuit-elle, disant avoir à ses côtés "une excellente équipe de médecins". Cette tournée devait reprendre fin février en République tchèque. Son programme de l'été est également bousculé et la star nord-américaine ne sera notamment pas présente au festival des Vieilles charrues en Bretagne, où elle était attendue le 13 juillet, après deux premières annulations. En revanche, les six concerts prévus à La Défense Arena (près de Paris) en septembre 2023 sont maintenus. Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie de Covid-19, début 2020. La superstar avait ensuite annoncé en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.