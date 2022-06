Ce qui attend les Sénégalais si les agents de l’administration du Commerce allaient en grève…

Les membres du Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) ont sonné l’alerte et se sont engagés à paralyser le secteur. Au micro de Dakaractu, le Secrétaire général dudit syndicat a invité l’État à corriger les injustices que ses collègues et lui disent subir.



À défaut, promet-il, les agents de l’administration du commerce vont utiliser la manière forte ‘’dans une optique de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres.



Le Synacom porte à la connaissance de l’opinion publique et des autorités une série de décisions. Il s’agit du dépôt, dès lundi 13 juin 2022 à 08 heures précises, d’un préavis de grève pour protester énergiquement contre cette situation ahurissante des agents du ministère du Commerce et des Pme ; de la suspension sur toute l’étendue du territoire, dans les prochains jours, de toute activité de contrôle et de surveillance du marché, de participation aux négociations commerciales ; de déroulement d’un plan d’actions qui peut aller jusqu’à la non délivrance de Déclaration d’Importation de Produits alimentaires (document de recevabilité en douanes), d’autorisation d’importation d’instruments de mesures, de cartes commerçant, de cartes import-export et autres documents administratifs délivrés par les différents services du Commerce’’, a déclaré le Secrétaire général du Synacom, Adama Mohamed Mbaye.