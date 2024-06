Camp Pénal Liberté 6 : L’administration pénitentiaire dévoile les secrets de certains prisonniers (Vidéo)

L’administration pénitentiaire du Camp Pénal Liberté 6 a récemment révélé des détails intrigants sur les pratiques des détenus en matière de dissimulation de produits prohibés. Selon l’inspecteur Yankhoba Dembélé, Directeur de la sécurité pénitentiaire à la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire (DGAP), certains prisonniers font preuve d’une ingéniosité surprenante pour introduire et cacher des objets interdits dans l’établissement carcéral. L’inspecteur Dembélé souligne que, malgré les mesures de sécurité rigoureuses et les fouilles fréquentes, les détenus trouvent continuellement de nouvelles méthodes pour contourner les règles. « À la suite de fouilles minutieuses, nous avons saisi un grand nombre de téléphones portables, une quantité non négligeable de chanvre indien, ainsi que des cuillères transformées en armes improvisées, » a-t-il déclaré sur la Rts.