Caisse de sécurité sociale : Une pétition lancée pour réclamer le paiement des allocations

Depuis quelques jours, des femmes se plaignent sur les réseaux sociaux de ne pas percevoir leur paiement, par la Caisse de sécurité sociale (CSS), après leur accouchement. Certaines ont expliqué que leurs pages ont été déchirées et qu'on leur a promis de les rappeler. Et depuis lors, aucune réaction de la CSS. Ci-dessous la lettre adressée au président de la République Bassirou Diomaye Faye sur la question : « Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, Aujourd’hui, nous vous interpellons pour une cause urgente, une cause qui touche des milliers de femmes et de familles de notre pays. Nous demandons à la Caisse de sécurité sociale de verser les indemnités de congé de maternité en temps et en heure. Le congé de maternité n’est pas un luxe, c’est un droit ! Après neuf mois de grossesse et le miracle de la naissance, une femme mérite de vivre cette période cruciale avec sérénité, sans avoir à se soucier de son soutien financier. Pourtant, trop de mères se retrouvent sans revenu ou sont confrontées à des retards de paiement qui rendent cette période déjà sensible encore plus difficile. Monsieur le Président, quand une femme devient mère, elle porte l’avenir du pays dans ses bras. Les premiers mois après l’accouchement sont essentiels pour la santé de la mère et pour le développement du nouveau-né. Privées de leurs indemnités de congé de maternité à temps, ces femmes doivent affronter des épreuves financières qui pourraient être évitées. Nous demandons que chaque mère reçoive ses indemnités de congé de maternité à temps, pour qu’elle puisse s’occuper de son enfant dans la dignité. Nous demandons justice pour les mères, car en prenant soin d’elles, nous prenons soin de notre avenir. Monsieur le Président, entendez notre appel. Donnez à ces femmes le respect qu’elles méritent en leur assurant une rémunération à temps pendant leur congé de maternité. »