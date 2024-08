CSM : Le Forum du justiciable salue la mise en place du Pool judiciaire

Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu ce vendredi, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'Etat a ainsi annoncé un grand nombre de nominations dans tous les secteurs. Dans un communiqué, le Forum du justiciable a salué les nominations qui viennent de rendre opérationnel le Pool judiciaire qui remplace la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI). "Le Forum du justiciable salue la mise en place des magistrats du Pool judiciaire financier qui le rendent désormais opérationnel. Le Pool judiciaire financier, qui remplace la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), qui allie à la fois l'efficacité dans la répression de la criminalité économique et financière, et le respect des principes directeurs du procès pénal, est plus approprié pour lutter contre la criminalité financière dans le respect des droits humains. Le Forum du justiciable exprime toute sa satisfaction. L'opérationnalisation dudit pool a toujours été une préoccupation pour nous", lit-on sur le communiqué.