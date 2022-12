Bolloré Africa Logistics : La cession au groupe MSC entérinée

C’est désormais officiel ! Bolloré Africa Logistics a été cédé au groupe MSC. L’information a été rendue publique hier mercredi, selon Financial Afrique. 100% des actions ont été cédées pour une valeur de 5,7 milliards d’euros. « Le prix de cession des actions s’établit à 5,1 milliards d’euros auquel s’ajoutent 600 millions d’euros de remboursement de comptes », explique le site économique. Bolloré Africa Logistics regroupe les filiales logistique et transport en Afrique du groupe Bolloré. Il s’agit au total, selon Sika Finance, de 250 filiales dans 49 pays dont 47 en Afrique. Bolloré quitte le transport maritime mais reste dans le continent où il va se concentrer davantage sur les médias et la communication. Depuis quelques années, le groupe français est cité dans plusieurs scandales de corruption au plus haut sommet de l’Etat, notamment son implication dans l’élection présidentielle en Guinée, en faveur de Alpha Condé.