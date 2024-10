Bocar Samba Dièye vs CBAO : nouveau rebondissement

Suite mais pas fin du bras de fer opposant la banque Attijari (ex-CBAO) à l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye. Ce dernier, soutenu par l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), révèle que la banque a prélevé un montant de plus de 7,2 milliards de francs CFA sur son compte. "Ils ont prélevé plus de 2,5 milliards pour les frais d'agios et 5,6 milliards pour une traite comptabilisée dans la solde", regrette le président de l'Acsif, Famara Ibrahima Cissé, en se référant sur le rapport de l'expert financier sur cette affaire. L'expert en question a demandé, dans ses conclusions, la restitution de la somme, affirme Cissé : "Le rapport est donc clair et donne la vérité à Bocar Samba Dièye. On attendait que la banque restitue les biens [au commerçant]. Mais de 2008 à nos jours, [la banque] a usé de subterfuges pour conserver les biens et recherché des décisions de justice pour saisir ses biens hypothéqués ainsi que sa maison située à Grand-Dakar", accuse-t-il. L'Acsif ne compte pas baisser les bras. Son président annonce qu'un plan d'action est prévu pour "le respect de la décision de justice". "Nous avons adressé des lettres au président de la République [Bassirou Diomaye Faye] et à son Premier ministre [Ousmane Sonko] en joignant le rapport d'expertise. Conformément au Jub Jubal Jubenti, il est temps qu'on redresse les banques notamment la CBAO qui fait souffrir d'honnêtes citoyens", clame-t-il.