Bignona : 1 mort et 2 blessés graves dans un accident à Colomba

Un violent accident a provoqué la mort d’un jeune homme âgé d'environ 24 ans et deux blessés graves selon des sources sécuritaires. L’accident est survenu, vers midi, ce samedi 29 juin sur la RN4, à Colomba près de Teubi, dans la commune de Niamone située dans le département de Bignona. La victime et les 2 blessés graves étaient coincés selon les informations reçues. Il a fallu l’intervention rapide des sapeurs-pompiers pour extraire le corps sans vie et secourir les deux personnes qui étaient dans une position inconfortable. Les blessés ont donc été évacués au district sanitaire de Bignona pour les soins d’urgence. Selon nos informations, l’un des blessés graves est le chauffeur de l’un des véhicules qui sont entrés en collision et l’autre chauffeur a pris la fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête.