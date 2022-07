« Beaucoup » : Dadju fait des révélations sur son salaire !

Sur Instagram le 14 juillet dernier, Dadju a fait des révélations sur son salaire. Et il gagne bien !

Dadju en a fait craquer plus d’unes avec ses tubes « Reine » et « Mon soleil », comme cette célèbre chanteuse à la carrière immense.

Hier soir, le 14 juillet, le chanteur faisait un live sur Instagram durant lequel ils répondaient aux questions de ses admirateurs, qu’il rendait fous en répondant à une question taboue en France. « Tu gagnes combien? ? », lui a demandé un fan. « Franchement on ne m’a jamais posé la question, je pense que c’est des questions qui ne se posent pas mais… Beaucoup. Je gagne pas mal d’argent, ça va. Oui, ça va », a-t-il répondu, sans parler chiffres.