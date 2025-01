Bâtiments et Travaux Publics ( BTP ) : Hausse des coûts de construction au troisième trimestre 2024

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié son rapport trimestriel sur l’Indice des Coûts de Construction des Bâtiments et des Travaux Publics (IBTP) pour le troisième trimestre 2024. Cette publication met en lumière une légère augmentation de 0,2 % des coûts globaux de construction comparativement au trimestre précédent. Toutefois, sur une base annuelle, une baisse de 0,4 % est enregistrée. Des variations contrastées selon les secteurs Les différentes composantes de l’IBTP présentent des évolutions hétérogènes. Les coûts des travaux spécialisés enregistrent une hausse significative de 0,6 %, notamment en raison de l’augmentation de la rémunération des manœuvres (+8,6 %) et, dans une moindre mesure, des ouvriers (+0,8 %). En revanche, les coûts de construction des bâtiments affichent une légère diminution de 0,1 %, portée par une baisse notable des prix des équipements pour le béton (-5,1 %) et des matériaux comme le fer à béton et l’acier (-3,9 %). Les bâtiments résidentiels et non résidentiels ont subi respectivement des reculs de 0,1 % et 0,2 %. Les ouvrages de génie civil, quant à eux, progressent de 0,3 %, principalement grâce à l’augmentation des coûts des travaux de chaussées (+0,4 %) et de construction d’ouvrages d’art (+0,4 %). Tendances à long terme En rythme annuel, l’IBTP enregistre une baisse globale de 0,4 %, marquée par une chute de 1,5 % des coûts des bâtiments, tandis que les travaux spécialisés et de génie civil progressent légèrement (+0,6 % et +0,2 %, respectivement). Ces tendances traduisent une pression inflationniste modérée dans certains segments, tout en soulignant les baisses dans les secteurs des matériaux de construction. Implications économiques Cette évolution des coûts reflète les dynamiques économiques et structurelles actuelles du secteur du bâtiment et des travaux publics. L’ANSD souligne que ces indices, basés sur des données collectées auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises du secteur, servent de référence pour de nombreux acteurs économiques, publics et privés. L’IBTP est un outil essentiel pour évaluer l’évolution des coûts et ajuster les budgets des projets de construction sur l’ensemble du territoire sénégalais. Les prochaines publications permettront de suivre l’impact de ces fluctuations sur le secteur.