Bassirou Diomaye Faye veut la relance du projet de réécriture de l’histoire générale du Sénégal

Le Président de la République a demandé au gouvernement de procéder à une évaluation et une relance du projet de réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal, rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi. Bassirou Diomaye Faye a souligné, dans le communiqué du Conseil des ministres, « l’importance de vulgariser et d’enseigner l’histoire générale du Sénégal ». Il a, à cet égard, demandé au Premier ministre « d’évaluer et de relancer le projet de réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal, de réhabiliter et de promouvoir le patrimoine historique de nos communes et villes ». Dans cet élan, poursuit le texte, le chef de l’Etat a indiqué au ministre en charge de la Culture et au Secrétaire d’Etat chargé du patrimoine historique, « la nécessité de travailler à la réhabilitation du patrimoine des îles, notamment Gorée (Dakar) et Carabane (Ziguinchor, sud) en étroite collaboration avec les autorités municipales et les populations ». Le président Faye a, en outre, invité, le Premier ministre à « engager la réflexion sur la création d’un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique afin de faire de la préservation de notre histoire, un facteur majeur de développement économique, social et culturel du Sénégal », souligne le communiqué du Conseil des ministres.