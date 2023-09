Banques : l’Algerian Bank of Sénégal ouvre ses portes à Dakar

L’Algerian Bank of Sénégal (ABS) a été inaugurée mercredi à Dakar en présence du ministre sénégalais du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a constaté l’APS. ‘’Notre réseau bancaire enregistre aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle banque […] Cette forte initiative des autorités algériennes visant à valoriser le savoir-faire économique et bancaire de leur pays dans le continent africain est à saluer’’, a dit M. Fofana lors de la cérémonie d’inauguration de cette banque algérienne. Une délégation officielle venue d’Algérie et les fondateurs du nouvel établissement bancaire ont pris part à la cérémonie. ‘’Il convient de souligner que le système bancaire du Sénégal et celui de la sous-région ont été résilients en 2022, dans un contexte marqué par la sortie de la pandémie de Covid-19 et des tensions […] qui se sont exacerbées au début de l’année 2023’’, a souligné Abdou Karim Fofana en faisant allusion à la guerre russo-ukrainienne. Il s’est réjoui de l’ouverture à Dakar de cette banque en estimant que l’initiative de ses fondateurs contribue au rapprochement économique des deux pays et au ‘’raffermissement’’ des relations sénégalo-algériennes. La coopération qu’entretiennent l’Algérie et le Sénégal a connu un certain ‘’dynamisme’’, dont l’inauguration de l’Algerian Bank of Sénégal est l’une des preuves, selon lui. ‘’Stimuler une croissance équitable et inclusive’’ ‘’Le commerce national et international a besoin de s’appuyer sur un tissu bancaire solide et innovant’’, a dit Abdou Karim Fofana, espérant que la nouvelle banque ‘’va répondre aux fortes attentes des secteurs privés’’ des deux pays. ‘’Les pays africains ont une ambition forte, celle de développer des échanges intercontinentaux et intracontinentaux […] Cet outil, l’Algerian Bank of Sénégal, jouera un rôle important’’ pour la concrétisation de cette ambition, a-t-il ajouté. Le ministre algérien des Finances, Laaziz Fayed, a fait part de l’‘’engagement ferme’’ du gouvernement de son pays à ‘’créer un environnement favorable aux investissements […] et promouvoir les échanges commerciaux’’ entre l’Algérie et le Sénégal. ‘’L’Algerian Bank of Sénégal va aider les opérateurs économiques à développer des investissements dans la région (l’Afrique de l’Ouest) et soutenir les institutions multilatérales visant à […] améliorer la stabilité sociale et à stimuler une croissance équitable et inclusive’’ dans les pays africains, a-t-il assuré. ‘’Au-delà de l’aspect économique, a souligné Laaziz Fayed, l’Algerian Bank of Sénégal incarnera l’esprit d’amitié, de coopération et de rassemblement entre Algériens et Sénégalais.’’ Le directeur général de l’Algerian Bank of Sénégal, Abdelhafid Haned, estime que le Sénégal concentre un potentiel économique ‘’très fort’’. Le Sénégal a un climat des affaires ‘’très attractif’’, selon lui.