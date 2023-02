BEM Management School : le financier et le trou de 63 millions

Ancien responsable financier de BEM management school, Doudou Sène a été jugé hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance. La direction de l’établissement d’enseignement supérieur privé l’accuse de détournement d’un montant de 63 millions 864 mille francs CFA représentant une partie des scolarités des étudiants. D’après L’Observateur, qui parle de cette affaire dans son édition de ce mercredi, Doudou Sène a été recruté à BEM en 2019. Deux ans plus tard, il a été promu dans une filiale du groupe privé. Après son changement de poste, un audit de la comptabilité révèle le trou. Entre janvier et août 2022, des écarts ont été relevés entre les pièces comptables et les versements effectués dans le compte bancaire de l’école. Interpellé par la direction de BEM, Doudou Sène explique les écarts constatés par le fait que certains étudiants n’auraient pas réglé leur scolarité. Confrontés à ces derniers, il change de version et invoque une omission. Ensuite, il restera injoignable pendant deux semaines avant d’être arrêté et placé sous mandat de dépôt le 3 février. À la barre, le mis en cause a reconnu devoir 20 millions de francs CFA à BEM, un trou qu’il «n’arrive pas à expliquer». «Surtout que je ne suis pas le seul caissier de l’établissement et que je ne suis pas chargé du décaissement», a-t-il souligné. L’affaire est mise en délibéré pour le 21 février.