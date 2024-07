Axe Saint-Louis-Dakar: 3 morts enregistrés dans une série d'accidents

Au moins 4 accidents de la route sont enregistrés ce dimanche 7 Juillet 2024 sur l’axe Saint-Louis - Dakar sur la RN2. Cette série d’accidents a coûté la vie à 03 personnes. En effet,un bus est sorti de la route avant de se renverser à hauteur de Kelle-Guèye (Louga). Le bilan fait état de 3 blessés graves, 0 décès. Le PM Ousmane Sonko s’est arrêté sur les lieux pour s'enquérir de la situation. En début d’après-midi, c’est à hauteur du village de Afé Niang (Louga) qu’un véhicule particulier a fait plusieurs tonneaux en évitant un bus. Bilan: 1 mort et 4 blessés. Témoins de l’accident, les équipes du convoi du ministre Cheikh Tidiane Dièye ont participé aux opérations de secours et d’assistances. Un autre accident de la route impliquant un bus aussi a eu lieu à hauteur de Ngaye Mékhé. Bilan plusieurs blessés (pas plus d’infos disponibles). Un autre véhicule 4*4 est entré en collision avec un bus à hauteur de Diama Tiguette (Saint Louis) avec 2 morts et plusieurs blessés. L’ambulance venue secourir les victimes a été aussi victime d’accident sur les lieux. Elle est entrée en collision avec un clando roulant dans le sens inverse. Les fortes pluies combinées à l’état vétuste des bus et le comportement humain sont à l’origine de ces accidents selon plusieurs témoins.