Au moins 9 morts et 48 disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants au large des Canaries

Le naufrage d'un bateau de migrants a fait au moins 9 morts et 48 disparus dans la nuit de vendredi à samedi près des Canaries, un nouveau drame sur la "route de l'Atlantique" entre l'Afrique et l'Europe, où des milliers de personnes ont déjà péri. Le naufrage a eu lieu à environ 4 milles nautiques (environ 7 km) au sud du port de La Estaca, sur l'île d'El Hierro, une des îles de l'archipel espagnol, selon les secours maritimes espagnols. En tout, 84 personnes étaient présentes sur le bateau, d'où un appel au secours avait été passé vers 00H15 dans la nuit, a-t-on précisé de même source. 27 personnes ont pu être secourues, 9 corps ont été retrouvés, et 48 personnes étaient portées disparues et recherchées, selon un communiqué. Le navire parti secourir les naufragés a constaté en arrivant sur zone que l'embarcation "avait chaviré", précisent encore les secours. Début septembre, le naufrage d'un bateau de migrants tentant de rejoindre l'Europe avait déjà fait au moins 39 morts au large du Sénégal.