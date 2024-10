Arrestation de Diéguy Diop : Me El Hadj Diouf crie au scandale !

Diéguy Diop est à un pas de la prison ! L'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire a été déférée aujourd'hui par la DIC pour escroquerie sur les deniers publics. Mais son avocat, Me El Hadj Diouf, s'insurge contre son arrestation. Au téléphone de Seneweb, l'avocat estime que le dossier est vide. "Diéguy Diop n'a rien fait et n'a pas géré de l'argent. Rien ne justifie son arrestation parce que son dossier est vide. Mais elle se trouve actuellement dans la cave du tribunal de grande instance hors classe de Dakar", dénonce-t-il.