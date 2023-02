Arnaque sur 5 milliards : Zaki Sow, le présumé escroc de Abdoulaye Sylla cueilli par la Dic

Suite et pas fin de l’affaire portant sur la plainte d’Abdoulaye Sylla devant le procureur de la République contre Zakiloulahi Sow pour « escroquerie avec un préjudice de 5 milliards de FCFA ». Selon les informations de Senego, Zakiloulahi Sow a passé la journée à la cave du tribunal de Dakar où il a par la suite fait face au juge du Tribunal de Grande Instance Hors classe avant de bénéficier d’un retour de parquet au commissariat central.







Justement malgré ses manœuvres et autres protections de privilégiées pour échapper à la justice après son forfait pourtant sur 5 milliards de franc CFA contre Abdoulaye Sylla, Sow a été cueilli par les limiers.



D’ici demain, il devrait encore répondre aux enquêteurs avant de refaire face au juge avec deux seules options ; Payer ou prendre son ticket de voyage vers Rebeuss.



Pour mémoire, dans ce dossier, Zakiloulahi Sow avait utilisé SIRAJ FINANCIAL HOLDING, société qu’il avait créée au Togo, pour procéder à la signature du protocole de rachat en lieu et place d’Abdoulaye Sylla en usant des 5 milliards de ce dernier pour le compte SIRAJ FINANCIAL HOLDING, sa propre société, les parts détenues par la Lybian Foreign Bank dans le capital de la SIAB.