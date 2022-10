Après une longue convalescence : Coumba Gawlo se recueille à La Mecque

La diva à la voix d'or, Coumba Gawlo Seck, est actuellement à La Mecque, après avoir subi, il y a quelques mois, une opération faisant suite à une occlusion intestinale qui lui a causé des dommages au niveau de ses cordes vocales. Cette nouvelle apparition de la chanteuse, qui a suspendu sa carrière musicale pour ces raisons médicales depuis un bon moment, a comme ravivé la flamme avec ses fans. En effet, elle est allée accomplir la Oumra, un pèlerinage vers les deux sites les plus sacrés de l’islam et qui peut être entreprise à tout moment de l’année, en hommage au Prophète Mahomed. Elle s'est recueillie à Médine, sur la tombe du dernier Messager de Dieu, le Prophète Mohammed (PSL), après avoir effectué la Sunna à La Mecque. Des images qui ont conquis le cœur de sa famille et de ses amis qui espèrent qu'elle sera bientôt de retour sur scène et complément rétablie de sa maladie.