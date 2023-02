And Gueusseum annonce 96 heures de grève

Après leur Assemblée générale tenue aujourd’hui à Rufisque, les agents de la santé ont décidé d'observer 96 heures de grève et une cessation de toutes activités du Programme élargi de vaccination (PEV). Ces éclairages viennent de Sidya Ndiaye, membre du mouvement And Gueusseum. «Nous avons démarré, aujourd’hui, notre plan d’action. Et ce 10e plan d’action a comme particularité de corser la dose, c’est-à-dire, au lieu de 24 h ou 48 heures de grève, on va augmenter le volume pour aller jusqu’à 96 heures de grève, à partir de ce mardi jusqu’à vendredi. Le 14 février également, nous avons prévu de faire une cessation totale des activités, notamment sur le Programme élargi de vaccination, avec la remise du matériel de vaccination et des intrants au ministre de la Santé et de l’Action sociale, quitte à voir ce qu’elle doit en faire», a-t-il précisé sur les ondes de la Rfm.