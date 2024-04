Ancien DG d’Air Sénégal et du FONSIS, Ibrahima Kane a trouvé un nouveau point de chute

Ancien DG du Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) de 2016 à 2019, puis directeur général d’Air Sénégal d’avril 2019 à juillet 2022, Ibrahima Kane vient de trouver un nouveau point de chute. L'ingénieur diplômé à l'Ecole polytechnique de Paris a en effet lancé DELAA Impact et a ensuite intégré le cabinet de conseil A&A Strategy comme sénior vice-président. "Nous sommes heureux d’accueillir Ibrahima Kane dans le cadre d’une collaboration croisée. Nous allons soutenir Ibrahima Kane dans le lancement de DELAA Impact, un fonds d’investissement dédié à la création et au déploiement de solutions de financements innovants aux besoins en infrastructures et industries au Sénégal et en l’Afrique de l’Ouest. Parallèlement, l’arrivée d’Ibrahima Kane en tant que Senior Vice-President chez A&A Strategy va consolider l’expertise et le leadership du cabinet dans les domaines de l’industrie et du financement de projet", note A&A Styrategy dans un communiqué reçu à Seneweb. "Je suis ravi d’ouvrir cette nouvelle page entrepreneuriale et ma collaboration avec A&A Strategy. J’ai une riche expérience de travail avec mon camarade des Ponts et Chaussées, Amarou Aw, d’abord au FONSIS puis chez Air Sénégal. Je suis impatient de participer à la croissance de A&A Strategy et d’apporter du capital, à travers DELAA Impact, aux projets d’infrastructures et d’industrie dont nos pays ont tant besoin", a réagi Ibrahima Kane. A&A Strategy and Investment Advisory est une boutique de conseil en stratégie et en financement de projet basée à Dakar. Créée en 2019 par Amarou Aw, le cabinet compte une quinzaine de collaborateurs. La moitié de son activité est réalisée avec le secteur parapublic sénégalais et l’autre moitié avec le privé international et national opérant au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.