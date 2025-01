Alioune Tine : « Tous, nous devons prendre un verre d’eau glacée et débattre sereinement »

Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Alioune Tine, président de l’Afrika Jom Center, a livré une analyse sur la situation politique actuelle au Sénégal sous le nouveau régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Pour lui, le pays est à un carrefour où se joue un conflit entre le patriotisme de parti et celui de l’État, dans un contexte marqué par l’influence des réseaux sociaux sur l’espace public. « Le nouveau régime de Diomaye et Sonko fait l’expérience du conflit entre patriotisme de parti et patriotisme d’État, mais à l’heure des réseaux sociaux, c’est-à-dire cette époque caractérisée par l’ouverture sans limite et sans filtre de l’espace public. Car explicitement ou non, ce débat a toujours existé au Sénégal », a-t-il écrit. Alioune Tine appelle à voir au-delà des incidents récents pour comprendre les frustrations et attentes que révèle le modèle de démocratie électorale pratiqué dans le pays. « Il faut lire ces incidents comme les révélateurs de frustrations et attentes multiples inhérentes au modèle de démocratie électorale ». Il plaide pour une approche plus sereine et constructive : « Ce n’est pas facile de basculer dans un contrat social qui inclut un État impartial et neutre sans un débat national et sans les réformes et le débat national qui l’accompagnent. Tous, nous devons prendre un verre d’eau glacée et débattre sereinement pour des solutions efficaces, pragmatiques et durables ». Alioune Tine pointe également les dérives liées à l’usage des réseaux sociaux, accusés de simplifier des problématiques complexes et d’aggraver les tensions. « L’inconvénient avec les réseaux sociaux, c’est que ça polarise, ça simplifie les choses complexes et crée du conflit là où il faut débattre sereinement », conclut-il.