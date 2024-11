Alioune Tine : "Les propos tenus par Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sont très préoccupants, on a l'impression d'aller en guerre"

La société civile s'inquiète, après les violences électorales constatées ces derniers jours, qui ont précédé les piques interposées entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Pour Alioune Tine, fondateur et président du Think Thank Africajom Center, la situation devient de plus en plus préoccupante. "Les propos tenus à ce moment précis de la campagne électorale des législatives par Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sont graves et très préoccupants. Ils dénotent d'un caractère élevé des enjeux politiques des législatives et des tensions exacerbées de la bataille de la Capitale (...) La surenchère verbale a atteint un seuil critique, car on a l'impression d'aller en guerre", a-t-il écrit. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a publié un communiqué pour prévenir les protagonistes. Mais pour Alioune Tine, il faudra bien plus pour apaiser la situation. "Le ministre de l'intérieur ne doit plus se contenter de faire des communiqués de presse, il doit organiser une rencontre entre les protagonistes et anticiper les mesures appropriées pour apaiser et sécuriser la fin de cette campagne", a proposé M. Tine. Aux acteurs politiques, Alioune Tine demande de la modération et de la sagesse en ces temps. "Les élections, c'est la fête de la démocratie. Il faut entrer à Dakar en musique, pas avec des armes. Les adversaires politiques sont dans une rivalité saine, ce ne sont pas des ennemis en guerre. De la modération et de la sagesse, s'il vous plaît."